ПСЖ может покинуть известный футболист

По данным Todofichajes, Фабиан Руис вероятно покинет ПСЖ в летнее трансферное окно.

У футболиста есть два варианта продолжения карьеры: “Ювентус” или “Бетис”

Стоимость его перехода оценивается в 38 миллионов евро.

В текущем сезоне Фабиан выступил в 23 матчах и забил один гол и придал одну результативную передачу.