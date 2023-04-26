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ПСЖ может покинуть известный футболист

Новости футбола Сегодня, 04:30
ПСЖ может покинуть известный футболист Фото: твиттер ПСЖ

По данным Todofichajes, Фабиан Руис вероятно покинет ПСЖ в летнее трансферное окно.

У футболиста есть два варианта продолжения карьеры: “Ювентус” или “Бетис”

Стоимость его перехода оценивается в 38 миллионов евро.

В текущем сезоне Фабиан выступил в 23 матчах и забил один гол и придал одну результативную передачу.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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