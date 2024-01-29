ПСЖ отдал своего таланта в аренду португальскому клубу
Новости футбола Сегодня, 07:30
ПСЖ отдал своего таланта в аренду португальскому клубу
Молодой центральный полузащитник Шер Ндур сменил ПСЖ на португальскую Брагу на правах аренды, сообщает официальный сайт Браги.
Аренда рассчитана до конца сезона, а соглашение между клубами не включает в себя опцию выкупа.
Ндур минувшим летом перешел в ПСЖ на правах свободного агента из Бенфики, где он выступал за вторую команду клуба. До этого занимался в академии Аталанты.
На счету 19-летнего итальянца 4 матча за ПСЖ и 1 гол во всех турнирах.
Брага занимает четвертое место в чемпионате Португалии. В 1/16 финала Лиги Европы она сыграет против Карабаха.
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