ПСЖ отдал своего таланта в аренду португальскому клубу

Молодой центральный полузащитник Шер Ндур сменил ПСЖ на португальскую Брагу на правах аренды, сообщает официальный сайт Браги.

Аренда рассчитана до конца сезона, а соглашение между клубами не включает в себя опцию выкупа.

Ндур минувшим летом перешел в ПСЖ на правах свободного агента из Бенфики, где он выступал за вторую команду клуба. До этого занимался в академии Аталанты.

На счету 19-летнего итальянца 4 матча за ПСЖ и 1 гол во всех турнирах.

Брага занимает четвертое место в чемпионате Португалии. В 1/16 финала Лиги Европы она сыграет против Карабаха.