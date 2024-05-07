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В это раз он победил. Кайрен Уилсон стал новым чемпионом мира по снукеру

Новости снукера Сегодня, 02:32
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
В это раз он победил. Определился новый чемпион мира по снукеру Фото: twitter.com/Livesnooker / Автор неизвестен

Сегодня завершился Чемпионат мира по снукеру, который проходил в Шеффилде, Англия. В финале турнира встретились 12-й номер рейтинга Кайрен Уилсон из Англии и 44-й номер Джек Джонс из Уэльса.

С самого начала противостояния Уилсон создал себе комфортное преимущество выиграв все семь фреймов в воскресенье. Джонсон отлично сопротивлялся, но всё же англичанин сумел довести счёт до победного.

Чемпионат мира
Финал
Кайрен Уилсон - Джек Джонс 18:14

На пути к финальному матчу Уилсон прошел Доминика Дейла, Джо О’Коннора, Джона Хиггиса и Дэвида Гилберта.

Для англичанина этот финал Чемпионата мира является вторым в карьере. В 2020 году он на этой стадии встречался с легендарным Ронни О'Салливаном, но тогда проиграл 8:18. Но эта победа стала первой в его карьере. За это он получит£500 тысяч и поднимется на третью строчку мирового рейтинга. Джонсу придется довольствоваться призовыми в размере£200 тысяч.

Для спортсменов это была пятая встреча в карьере. На счету нового чемпиона это уже четвёртая победа, а валлиец побеждал лишь в 2020 году на Мастерсе в Германии.

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