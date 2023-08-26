EN EN NG NG
Главная Новости ПСЖ одержал уверенную победу в матче Лиги 1

ПСЖ одержал уверенную победу в матче Лиги 1

Новости футбола Сегодня, 17:03
ПСЖ одержал уверенную победу в матче Лиги 1 ПСЖ одержал уверенную победу в матче Лиги 1

В матче 3-го тура чемпионата Франции “Пари Сен-Жермен” на своем поле победил “Ланс”. Матч состоялся в Париже на стадионе “Парк де Пренс” и завершился победой хозяев со счетом 3:1.

В концовке первого тайма счет открыл Марко Асенсио, которому голевой пас отдал Уоррен Заир-Эмери. В начале второго тайма преимущество парижского клуба увеличил Килиан Мбаппе с передачи Лукаса Эрнандеса. В концовке матча Мбаппе с паса Фабиана Руиса довел счет до крупного. Перед самым финальным свистком разрыв в счете сократил Морган Гилавоги.

“Пари Сен-Жермен”, набрав пять очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. “Ланс” с одним очком остался на 14-м месте.

“Пари Сен-Жермен” – “Ланс” - 3:1 (1:0, 2:0)
Голы: 1:0 – 45 Асенсио, 2:0 – 52 Мбаппе, 3:0 – 90 Мбаппе, 3:1 - 90+6 Гилавоги

“Пари Сен-Жермен”: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Эрнандес (Данилу Перейра, 83), Угарте, Витинья, Заир-Эмери (Солер, 86), Дембеле (Фабиан Руис, 80), Асенсио, Мбаппе.

“Ланс”: Самба, Гради, Данзо, Медина, Мачадо, Франковски (Ле Кардиналь, 46), Томассон (Ваи, 58), Фюльжени (Гилавоги, 74), Абдул-Самед (Спирингс, 46), Диуф (Давид Кошта, 83), Сотока.

Желтые карточки: Медина (19), Сотока (42), Спирингс (79), Мачадо (82), Гради (87).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
ПСЖ Ланс Лига 1 Франция
Популярные новости
Манчестер Юнайтед совершил суперкамбэк в матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 12:14 Манчестер Юнайтед совершил суперкамбэк в матче АПЛ
Реал одержал тяжелую победу в матче чемпионата Испании Новости футбола Вчера, 17:38 Реал одержал тяжелую победу в матче чемпионата Испании
Роналду и Мане принесли Аль-Наср разгромную победу в чемпионате Саудовской Аравии Новости футбола Вчера, 16:31 Роналду и Мане принесли Аль-Наср разгромную победу в чемпионате Саудовской Аравии
Манчестер Сити купил форварда сборной Бельгии за 60 млн евро Новости футбола Вчера, 00:00 Манчестер Сити купил форварда сборной Бельгии за 60 млн евро
Аль-Наср Роналду купил победителя Лиги чемпионов Новости футбола 24 авг 2023, 11:43 Аль-Наср Роналду купил победителя Лиги чемпионов
Телеведущая телеканала Sky Sports восхитила сети фото с отдыха Новости футбола 24 авг 2023, 08:17 Телеведущая телеканала Sky Sports восхитила сети фото с отдыха
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:21 Итальянская Серия А 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты второго тура Новости футбола Сегодня, 17:03 ПСЖ одержал уверенную победу в матче Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 17:03 Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты третьего тура Новости футбола Сегодня, 12:14 Манчестер Юнайтед совершил суперкамбэк в матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 12:08 Арсенал в численном большинстве упустил победу в лондонском дерби Новости футбола Сегодня, 11:34 Дортмундская Боруссия не смогла победить в гостевом матче Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 11:00 Антуан Гризманн назвал неожиданный приоритет для продолжения карьеры Новости футбола Сегодня, 10:00 Ромелу Лукаку близок к переходу в клуб Жозе Моуринью Новости футбола Сегодня, 09:42 Саудовский Аль-Ахли объявил о переходе испанского суперталанта Новости футбола Сегодня, 09:37 Тоттенхэм Хотспур одержал уверенную победу в матче АПЛ
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Нью-Йорк Ред Буллс - Интер Майами 27 августа 2023 года Футбол 27 авг 2023 Прогноз на матч Уотфорд - Блэкберн 26 августа 2023 года Футбол 27 авг 2023 Прогноз на матч Бернли - Астон Вилла 27 августа 2023 года Футбол 27 авг 2023 Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 27 августа 2023 года Футбол 27 авг 2023 Прогноз на матч Вильярреал - Барселона 27 августа 2023 года Футбол 27 авг 2023 Прогноз на матч Ньюкасл - Ливерпуль 27 августа 2023 года Футбол 27 авг 2023 Прогноз на матч Фиорентина - Лечче 27 августа 2023 года Футбол 27 авг 2023 Прогноз на матч Ювентус - Болонья 27 августа 2023 года Футбол 27 авг 2023 Прогноз на матч Валенсия - Осасуна 27 августа 2023 года Футбол 27 авг 2023 Прогноз на матч Лацио - Дженоа 27 августа 2023 года