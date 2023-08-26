ПСЖ одержал уверенную победу в матче Лиги 1

В матче 3-го тура чемпионата Франции “Пари Сен-Жермен” на своем поле победил “Ланс”. Матч состоялся в Париже на стадионе “Парк де Пренс” и завершился победой хозяев со счетом 3:1.

В концовке первого тайма счет открыл Марко Асенсио, которому голевой пас отдал Уоррен Заир-Эмери. В начале второго тайма преимущество парижского клуба увеличил Килиан Мбаппе с передачи Лукаса Эрнандеса. В концовке матча Мбаппе с паса Фабиана Руиса довел счет до крупного. Перед самым финальным свистком разрыв в счете сократил Морган Гилавоги.

“Пари Сен-Жермен”, набрав пять очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. “Ланс” с одним очком остался на 14-м месте.

“Пари Сен-Жермен” – “Ланс” - 3:1 (1:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 45 Асенсио, 2:0 – 52 Мбаппе, 3:0 – 90 Мбаппе, 3:1 - 90+6 Гилавоги

“Пари Сен-Жермен”: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Эрнандес (Данилу Перейра, 83), Угарте, Витинья, Заир-Эмери (Солер, 86), Дембеле (Фабиан Руис, 80), Асенсио, Мбаппе.

“Ланс”: Самба, Гради, Данзо, Медина, Мачадо, Франковски (Ле Кардиналь, 46), Томассон (Ваи, 58), Фюльжени (Гилавоги, 74), Абдул-Самед (Спирингс, 46), Диуф (Давид Кошта, 83), Сотока.

Желтые карточки: Медина (19), Сотока (42), Спирингс (79), Мачадо (82), Гради (87).