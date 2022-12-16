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ПСЖ одержал победу в парижском дерби

Новости футбола Сегодня, 10:30
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

“Пари Сен-Жермен” в товарищеском матче обыграл “Париж” со счетом 2:1.

,Победу ПСЖ принесли голы Норди Мукиеле и Исмаэль Гарби. За соперников отличился Юнес Эль-Аннаш, который забил гол в свои ворота.

ПСЖ Франция – “Париж” Франция - 2:1 (1:0)
Голы: Мукиеле, 16 - 1:0, Гарби, 52 - 2:0, Эль-Аннаш, 61 (автогол) - 2:1

ПСЖ: Рико, Мукиеле, Рамос (Эль-Аннаш, 46), Битшиабу, Бернат (Мунту-Ва-Мунгу, 46), Верратти (Заир-Эмери, 30), Саншеш (Кари, 46), Фабиан Руис (Лоттин, 46), Гарби, Экитик, Housni.

“Париж”: Филипович, Масон (Коре, 46), Лефор, Берно (Карамоко, 46), Геко (Шерги, 46), Ласн (Фири, 46), Иглесиас (Лопес, 46), Мандуки, Гори (Шахири, 15), Кадди (Мбала, 46), Гилавоги (Кеббаль, 46).

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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