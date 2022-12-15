Сестра Криштиану Роналду назвала причину вылета сборной Португалии с ЧМ-2022
Новости футбола Сегодня, 16:42
Катя Авейру, сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, поделилась мнением о поражении национальной команды в ¼ финала чемпионата мира-2022 против Марокко (0:1).
“Мы проиграли чемпионат мира, так как небольшая кучка крыс праздновала победу над Швейцарией так, словно это была победа над Роналду. В сборной нет клубов. Сборная – это страна. Но, к сожалению, в Португалии урок еще не выучили”, – написала Авейру в сторис инстаграма.
Напомним, что в матче 1/8 финала Португалия - Швейцария - 6:1 Роналду остался в запасе и вышел на поле на 73-й минуте. На ЧМ-2022 37-летний форвард принял участие в пяти матчах и забил один гол с пенальти.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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