Роналду неожиданно назвал Месси лучшим игроком мира
Новости футбола Сегодня, 10:39
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что Лионель Месси - это лучший игрок, за которым ему приходилось наблюдать.
Об этом он сказал в беседе с британским журналистом Пирсом Морганом.
“Мы пошли поужинать после того, как я впервые взял у Роналду интервью три года назад. Он очень уважителен к Месси. Я спросил у него о том, кто по его мнению лучший игрок, которого он когда-либо видел. Он сказал, что это Месси. Также он сказал: ”Но ты задаёшь неправильный вопрос, так как я никогда не видел свою игру вживую со стороны", - рассказал журналист.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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