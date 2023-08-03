ПСЖ одержал первую победу под руководством Луиса Энрике

Французский “Пари Сен-Жермен” в товарищеском матче одержал победу над южнокорейским клубом “Чонбук Хендай Моторс”. Матч состоялся в городе Пусан (Южная Корея) на стадионе “Асиан Мэйн” и завершился со счетом 3:0.

В конце первого тайма счет открыл Неймар. На 83-й минуте бразильский форвард сделал дубль и увеличил преимущество французского клуба. В концовке матча счет до крупного довел Марко Асенсио.

Данная победа стала первой для ПСЖ под руководством нового главного тренера Луиса Энрике.

“Чонбук Хендай Моторс” Южная Корея – “Пари Сен-Жермен” Франция - 0:3 (0:1, 0:2)

Голы: Неймар, 40 - 0:1, Неймар, 83 - 0:2, Асенсио, 88 - 0:3

“Чонбук Хендай Моторс”: Мин-Ки (Ким Чжон Хун, 46; Гонг, 90), Ан Хен Бом (Чхве Чхоль Сун, 46; Ли Су Бин, 85), Хон Чжон Хо (Джин-Соп, 46; Сунг-Юнг, 85), Петрашек (Ку Чжа Рен, 46), Парк (Чжон У Чжэ, 46), Аджей-Боатенг (Амано, 46), Хан Ге Вон (Ли Дон Чжун, 46), Рю Чжэ Мун (Пайк Сын Хо, 46), Рафаэл Силва (Чжон Тхэ Ук, 46; Юн Ен Сон, 90), Мун Сон Мин (Сон Мин Гю, 46), Park (Густаво, 46; Ли, 84).

“Пари Сен–Жермен”: Доннарумма (Навас, 46), Бернат (Маркиньос, 62), Курзава (Лемина, 77), Данилу Перейра, Нхага (Хакими, 69), Верратти (Солер, 62), Ндур (Фабиан Руис, 62), Мбаппе Лотин (Угарте, 62), Гарби (Асенсио, 62), Неймар, Экитик (Ли Кан Ин, 69).