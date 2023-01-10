ПСЖ не будет покупать одного из лидеров сборной Марокко

Марокканский полузащитник “Анжера” Аззедин Унаи не перейдет в “Пари Сен-Жермен”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, парижский клуб не планирует подписывать футболиста в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что хавбек близок к переходу в “Наполи” за 20 миллионов евро. Также игроком интересуется “Барселона”.

В нынешнем сезоне 22-летний Унаи провел 14 матчей в чемпионате Франции и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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