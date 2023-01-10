Месси проведет первый матч за "ПСЖ" после победы Аргентины на ЧМ-2022

Форвард “ПСЖ” Лионель Месси завтра сыграет свой первый матч за команду после победы Аргентины на ЧМ-2022.

По информации L’Équipe, вчера Месси провел тренировку с основной группой футболистов.

Ожидается, что аргентинец появится в стартовом составе на матч 18-го тура Лиги 1 против “Анжера”, который состоится завтра.

В то же время участие Неймара в этой игре находится под вопросом.