ПСЖ нашел вариант усиления в чемпионате Нидерландов

Французский ПСЖ заинтересован в подписании полузащитника сборной Кот-д'Ивуара Ибрагима Сангаре, который в настоящее время играет за ПСВ в чемпионате Нидерландов.

Как пишет Eindhovens Dagblad, потенциальная сумма сделки оценивается в 37 миллионов евро.

Источник отмечает, что трансфер может состояться в летнее трансферное окно.

Контракт африканца с нидерландским клубом рассчитан до середины 2027 года.

В текущем сезоне Сангаре сыграл в 27 матчах, в которых забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.