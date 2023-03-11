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ПСЖ на 90-й минуте вырвал победу в матче Лиги 1

Новости футбола Сегодня, 17:06
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 27-го тура чемпионата Франции “Пари Сен-Жермен” на выезде обыграл “Брест" со счетом 2:1.

На 37-й минуте счет открыл Карлос Солер, но вскоре равновесие восстановил Франк Онора. Победу гостям в концовке встречи принес Килиан Мбаппе.

ПСЖ, набрав 66 очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. “Брест” с 23 очками остался на 15-й позиции.

“Брест” – ПСЖ - 1:2 (1:1)
Голы: Солер, 37 - 0:1, Онора, 43 - 1:1, Мбаппе, 90 - 1:2

“Брест”: Бизот, Фадига (Эрей, 81), Дари, Брассье, Дюверн, Онора, Дель Кастийо (Лемарешаль, 76), Белькебла, Ле-Мелу, Маньетти, Мунье (Ле Дуарон, 67).

ПСЖ: Доннарумма, Пембеле (Бернат, 75), Рамос, Данилу Перейра, Мендеш, Верратти, Фабиан Руис (Витинья, 75), Солер (Экитик, 81), Заир-Эмери (Саншеш, 89), Месси, Мбаппе.

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Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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