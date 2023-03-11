"Манчестер Сити" одержал тяжелую победу в Лондоне
Новости футбола Сегодня, 14:45
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
В матче 27-го тура чемпионата Англии “Манчестер Сити” на выезде обыграл “Кристал Пэлас” со счетом 1:0.
Единственный гол забил Эрлинг Холанд на 78-й минуте с пенальти.
“Манчестер Сити”, набрав 61 очко, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Кристал Пэлас” с 27 очками остался на 12-й позиции.
“Кристал Пэлас” – “Манчестер Сити” - 0:1 (0:0)
Гол: Холанд, 78 (с пенальти) - 0:1
“Кристал Пэлас”: Гуаита, Клайн (Уорд, 71), Андерсен, Гехи, Митчелл, Миливоевич (Ахамада, 61), Шлупп (Изе, 80), Локонга, Олисе, Айю (Эдуард, 80), Заа.
“Манчестер Сити”: Эдерсон, Стоунз (Уокер, 89), Диаш, Аканджи, Аке, Гюндоган, Грилиш, Бернарду Силва (де Брюйне, 79), Родри, Фоден (Альварес, 58), Холанд.
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