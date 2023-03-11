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"Челси" одержал гостевую победу в АПЛ

Новости футбола Сегодня, 12:43
Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

В матче 27-го тура чемпионата Англии “Челси” на выезде обыграл “Лестер” со счетом 3:1.

Победу лондонскому клубу принесли голы Бен Чилуэлла, Кая Хаверца и Матео Ковачича. У хозяев отличился Патсон Дака. Украинский полузащитник “аристократов” Михаил Мудрик отдал голевой пас.

“Челси”, набрав 37 очков, вышел на 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Лестер” с 24 очками остался на 16-й позиции.

"Лестер" - "Челси" - 1:3 (1:2)
Голы: Чилуэлл, 11 - 0:1, Дака, 39 - 1:1, Хаверц, 45+6 - 1:2, Ковачич, 78 - 1:3

"Лестер": Уорд, Амарти (Сумаре, 66), Суттар, Фас, Рикарду, Кастань, Дьюсбери-Холл, Мэддисон (Эванс, 90), Менди (Барнс, 66), Ихеаначо, Дака (Тете, 66).

"Челси": Аррисабалага, Фофана (Бадьяшиль, 86), Кулибали, Кукурелья, Чилуэлл (Чалоба, 73), Лофтус-Чик (Пулишич, 73), Фернандес, Ковачич, Хаверц, Мудрик (Чуквуэмека, 82), Феликс (Галлахер, 46).

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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