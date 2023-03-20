ПСЖ может отказаться от продления Месси
Новости футбола Сегодня, 08:50
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
“Пари Сен-Жермен” может расстаться с аргентинским нападающим Лионелем Месси в летнее трансферное окно, сообщает L’Équipe.
По сведениям источника, руководство французского клуба сомневается в необходимости подписания нового контракта с форвардом. Одной из причин являются не лучшие отношения между футболистом и болельщиками парижан.
Напомним, что контракт Месси с клубом истекает летом 2023 года. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно.
В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 32 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.
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