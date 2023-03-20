Мбаппе получил одну из худших оценок за матч с "Ренном", Месси среди лучших
Новости футбола Сегодня, 04:50
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Портал Goal.com оценил игру футболистов “Пари Сен-Жермен” в матче 28-го тура чемпионата Франции против “Ренна" (0:2).
Нападающий Килиан Мбаппе получил оценку “три” по 10-бальной шкале. Это одна из худших оценок в ПСЖ. Столько же получили полузащитники Витинья и Фабиан Руис. Игру нападающего Лионеля Месси портал оценил “пятеркой” и это лучшая оценка в команде наряду с защитником Тимоте Пембеле и полузащитником Данилу Перейрой.
ПСЖ, набрав в 28 турах 66 очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. Следующий матч парижане проведут 2 апреля против “Лиона”.
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