Мбаппе получил одну из худших оценок за матч с "Ренном", Месси среди лучших

Портал Goal.com оценил игру футболистов “Пари Сен-Жермен” в матче 28-го тура чемпионата Франции против “Ренна" (0:2).

Нападающий Килиан Мбаппе получил оценку “три” по 10-бальной шкале. Это одна из худших оценок в ПСЖ. Столько же получили полузащитники Витинья и Фабиан Руис. Игру нападающего Лионеля Месси портал оценил “пятеркой” и это лучшая оценка в команде наряду с защитником Тимоте Пембеле и полузащитником Данилу Перейрой.

ПСЖ, набрав в 28 турах 66 очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. Следующий матч парижане проведут 2 апреля против “Лиона”.

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