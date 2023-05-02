ПСЖ может наказать Месси

“Пари Сен-Жермен” может наказать аргентинского нападающего Лионеля Месси за поездку в Саудовскую Аравию, сообщает ESPN.

По сведениям источника, главный тренер французского клуба Кристоф Гальтье и советник по спортивным вопросам Луиш Кампуш разрешили аргентинцу отъезд при условии, что парижане не проиграют в матче 33-го тура чемпионата Франции против “Лорьяна”. Однако, ПСЖ проиграл дома со счетом 1:3, и тренерский штаб потребовал от игроков явиться на тренировку в понедельник, 1 мая.

Таким образом, аргентинец без разрешения клуба пропустил тренировку. Кроме того, поведением форварда недовольны некоторые из одноклубников.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 37 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 17 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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