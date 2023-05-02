Кварацхелия заинтересовал четыре топ-клуба

Вингер “Наполи” Хвича Кварацхелия пользуется большим спросом у ведущих европейских клубов.

Как пишет GoalNO LINKS, в приобретении грузинского футболиста заинтересованы “Реал”, мюнхенская “Бавария”, лондонский “Челси” и ПСЖ.

Напомним, что Кварацхелия перебрался в Италию летом 2022 года, а его текущий контракт с командой рассчитан до конца сезона 2026/2027.

В этом сезоне он забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 28 матчах.