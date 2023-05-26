ПСЖ и "Челси" поборются за полузащитника сборной Уругвая

“Пари Сен-Жермен" и “Челси” проявляют интерес к полузащитнику “Спортинга” Мануэлю Угарте, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, французский и английский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Португальский клуб готов продать игрока только за полную сумму отступных в размере 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Угарте провел за “Спортинг” 47 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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