Верратти твердо решил покинуть ПСЖ

Агент полузащитника ПСЖ Марко Верратти Рафаэль Пимента рассказал о планах своего клиента.

По словам представителя футболиста, он собирается вернуться в Италию.

Агент подтвердил, что Верратти может покинуть свой клуб после окончания сезона.

Верратти в Италии играл за “Пескару”.

Контракт итальянца с ПСЖ действует до 2026 года, но футболист также рассматривает возможность перехода в саудовский “Аль-Хилал”.