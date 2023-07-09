ПСВ совершил рекордный трансфер в истории

Пресс-служба ПСВ из Эйндховена на официальном сайте объявила о переходе вингера “Брюгге” и сборной Нидерландов Ноа Ланга.

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Данный трансфер является самым дорогим в истории ПСВ. 24-летний футболист подписал с голландским клубом контракт до лета 2028 года.

Ланг является воспитанником “Аякса”. Он перешел в “Брюгге” летом 2020 года из “Аякса” на правах аренды. Спустя год бельгийский клуб выкупил трансфер игрока за шесть миллионов евро. Всего он провел за “Брюгге” 125 матчей во всех турнирах, забил 38 голов и отдал 34 результативные передачи. Также он играл за “Твенте”.

Ланг с 2021 года играет за сборную Нидерландов. Всего он провел за голландскую национальную команду восемь матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу, а также получил одну желтую карточку.

В прошлом сезоне ПСВ финишировал на втором месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Таким образом, клуб из Эйндховена завоевал право сыграть в квалификационном турнире Лиги чемпионов сезона-2023/2024.