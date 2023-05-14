ПСВ одержал волевую победу в чемпионате Нидерландов

В матче 32-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на своем поле обыграл “Фортуну” со счетом 2:1.

В начале встречи счет открыл Пол Гладон, но в середине первого тайма равновесие восстановил Люк де Йонг. В концовке встречи победу хозяевам принес гол Хави Симонса.

ПСВ, набрав 71 очко, занимает второе место в турнирной таблице Эредивизии, и гарантировал себе попадание в квалификацию Лиги чемпионов. “Фортуна” с 35 очками осталась на 12-й позиции.

ПСВ - “Фортуна” - 2:1 (1:1)

Голы: Гладон, 4 - 0:1, де Йонг, 25 - 1:1, Симонс, 82 - 2:1

ПСВ: Бенитес, Тезе (Мвене, 46), Рамальо, Брэнтуэйт, ван Анхольт, Верман (Гутьеррес, 84), Сангаре, Тиль (Азар, 46), Симонс, Бакайоко (Эль-Гази, 46), де Йонг (Силва, 60).

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