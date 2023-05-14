Определился чемпион Нидерландов

В матче 32-го тура чемпионата Нидерландов “Фейеноорд” на своем поле разгромил “Гоу Эхед Иглс” со счетом 3:0 и завоевал чемпионский титул.

Победу хозяевам принесли голы Уссамы Идрисси, Сантьяго Хименеса и Игора Пайшао.

“Фейеноорд”, набрав 79 очков, гарантировал себе первое место. “Гоу Эхед Иглс” с 37 очками остался на 11-й позиции.

“Фейоноорд” стал чемпионов в 16-й раз и это третий результат в истории Нидерландов. Чаще титул завоевывали только “Аякс” (36) и ПСВ (24).

“Фейеноорд” - “Гоу Эхед Иглс” - 3:0 (2:0)

Голы: Идрисси, 15 - 1:0, Хименес, 18 - 2:0, Пайшао, 54 - 3:0

“Фейеноорд”: Бейло, Педерсен (Касанвирьо, 74), Гертрейда, Ганцко, Хартман, Виффер, Кекчю, Пайшао (Тимбер, 62), Шиманьски (Джаханбакш, 62), Идрисси, Хименес.

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