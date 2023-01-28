ПСВ одержал уверенную победу в Эредивизии
Новости футбола Сегодня, 13:21
Фото: инстаграм ПСВ/Автор неизвестен
В матче 19-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на своем поле обыграл “Гоу Эхед Иглс” со счетом 2:0.
Победу хозяевам принесли голы Йоея Вермана и Анвара Эль-Гази.
ПСВ, набрав 38 очков, занимает третье место в турнирной таблице Эредивизии. “Гоу Эхед Иглс” с 19 очками остался на 11-й позиции.
ПСВ - “Гоу Эхед Иглс” - 2:0 (1:0)
Голы: Верман, 14 - 1:0, Эль-Гази, 64 - 1:0
ПСВ: Бенитес, Тезе, Брэнтуэйт, Обиспо (Рамальо, 46), Мвене, Сангаре, Верман, Эль-Гази (Сайбари, 88), Тиль (Гутьеррес, 78), Симонс, де Йонг (Силва, 82).
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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