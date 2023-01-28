"Манчестер Сити" теряет ключевого защитника

Защитник “Манчестер Сити” Джон Стоунз травмировался в матче 4-го раунда Кубка Англии с “Арсеналом” (1:0).

28-летний защитник сборной Англии получил повреждение в конце первого тайма, когда пытался совершить рывок за Леандро Троссардом. После этого англичанин схватился за подколенное сухожилие и был заменен.

О характере травмы в клубе пока не сообщали.

В этом сезоне Стоунз провел 17 матчей, в которых забил гол и отдал две результативных передачи.