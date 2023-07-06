Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 6 июля 2023 года

6 июля состоится матч 15-го тура чемпионата Беларуси, в котором сыграют Торпедо-Белаз и Динамо Минск. Встреча начнется в 17:30 по европейскому времени.

Торпедо-БелАЗ

Для хозяев поля этот сезон – один из лучших за последние годы. После 13 туров команда проиграла лишь один раз, и то в последнем туре. На счету Торпедо семь победи и ещё пять раз они играли вничью. Такие выступления позволили команде закрепиться на третьем месте в турнирной таблице чемпионата.

Динамо Минск

Столичная команда имеет статус главного фаворита чемпионата страны в текущем сезоне. Интересно, что чемпионат Беларуси Динамо выигрывало в далеком 2004-м году, после чего результаты команды были очень и очень разнообразными.

Чемпионство в этом сезоне действительно близко для Динамо, особенно если посмотреть на штрафные санкции в отношении главных кандидатов на трофей - Шахтёра. Сейчас Динамо лидирует в чемпионате, после 13 туров набрав 31 балл.

Отметим ,что лидер чемпионата Беларуси является и самой результативной командой первенства. В 13 матчах Динамо забило 34 гола – это 2,64 мяча за игру в среднем.

История противостояний

Четыре последних очных встречи были результативными и команды пробивали тотал 2,5 мячей. Интересно, что в последних трех поединках команды забивали в ворота друг друга.

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Прогноз

Конечно, у Динамо выглядит фаворитом встречи, но легкой прогулки никто им не обещает. Тут проще ставить не на победителя встречи, а на дополнительные исходы. К примеру, можно поставить на "тотал матча 2,5 больше" за коэффициент 2.