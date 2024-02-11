Президент известного клуба рассказал, что провел переговоры с Неймаром

Знаменитый бразильский футболист Неймар, который в настоящее время выступает за саудовский клуб Аль-Хиляль, был замечен на недавнем матче Сантоса против Коринтианса.

Позднее президент Сантоса Марсело Тейшейра подтвердил, что провел краткие переговоры с игроком и намекнул на возможность его возвращения в состав родного клуба.

«Разговор был очень кратким, но быстрые разговоры зачастую оказываются наиболее эффективными», - рассказал Тейшейра.

Неймар является воспитанником Сантоса, откуда он перешел в Барселону в 2013 году за 88 миллионов евро. В составе “Рыб” бразилец сыграл 142 матча и забил 73 гола.

Напомним, Неймар находится в лазарете с октября. У него был диагностирован разрыв крестообразной связки и мениска левого колена во время матча сборной Бразилии против Уругвая (0:2) в отборочном турнире ЧМ-2026. Контракт 32-летнего бразильца с Аль-Хилялем рассчитан до июня 2025 года.