Португальский тренер возглавил сборную Катара

Пресс-служба Футбольной ассоциации Катара на официальном сайте объявила о назначении Карлуша Кейруша на пост главного тренера национальной сборной.

Катарцы заключили с португальским специалистом контракт до лета 2026 года. На этом посту он сменил Феликса Санчеса Баса.

69-летний Кейруш тренировал сборную Португалии, “Спортинг", “МетроСтарз”, “Нагою Грампус”, сборную ОАЭ, сборную ЮАР, “Реал”, вновь сборную Португалии, сборную Ирана, сборную Колумбии, сборную Египта и сборную Ирана. Обладатель Кубка Португалии, обладатель Суперкубка Португалии, обладатель Суперкубка Испании.

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