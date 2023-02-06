Дзаньоло может перейти в турецкий топ-клуб

Стамбульский “Галатасарай” хочет купить полузащитника римской “Ромы” Николо Дзаньоло, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, турецкий клуб предложил за футболиста 22 миллиона евро. Самому игроку турки готовы платить три миллиона евро в год. Кроме того, в контракт хавбека может быть включена сумма отступных в размере 35 миллионов евро.

Напомним, что Дзаньоло поссорился с руководством “Ромы” из-за отказа перейти в “Борнмут” за 30 миллионов евро. Хавбек при этом договорился с “Миланом”.

В нынешнем сезоне 23-летний Дзаньоло провел за “Рому” 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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