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Португалия упустила победу в матче молодежного чемпионата Европы

Новости футбола Сегодня, 14:04
Португалия упустила победу в матче молодежного чемпионата Европы Фото: инстаграм сборной Португалии/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового турнира молодежного чемпионата Европы-2023 сборная Португалии сыграла вничью со сборной Нидерландов со счетом 1:1.

В середине первого тайма счет открыл Андре Алмейда, но на 78-й минуте голландцев от поражения спас Брайан Бробби.

Нидерланды, набрав два очка, занимают третье место в турнирной таблицы группы А. Португалия с 1 очком осталась на последнем, 4-м месте.

Португалия - Нидерланды - 1:1 (1:0)
Голы: Алмейда, 20 - 1:0, Бробби, 78 - 1:1

Португалия: Биай, Карлуш, Пенетра, Амару, Тавареш, Данташ (Араужу, 83), Кошта, Алмейда (Бернарду, 56), Невеш (Соуза, 67), Силва (Морейра, 56), Нету (Консейсау, 56).

Нидерланды: Вербрюгген, Ренш (ван Эвейк, 46), ван Хекке, ван де Вен, Хартман, Тимбер (Бюргер, 46), Гравенберх, Тейлор, Эккеленкамп (Матсен, 80), Бробби (Даллинга, 80), Саммервилл (Зиркзее, 69).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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