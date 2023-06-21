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Португалия сенсационно проиграла в стартовом матче молодежного Евро-2023

Новости футбола Сегодня, 14:57
Португалия сенсационно проиграла в стартовом матче молодежного Евро-2023 Photo: Portugal national team Instagram / Author unknown

В матче 1-го тура группового турнира молодежного чемпионата Европы 2023 года сборная Португалии проиграла сборной Грузии со счетом 0:2.

Победу грузинской национальной команде принесли голы Гиорги Гагуа и Сабы Сазонова.

Во 2-м туре Грузия сыграет с Бельгией, Португалия сыграет с Нидерландами. Матчи состоятся 24 июня.

Грузия - Португалия - 2:0 (2:0)
Голы: Гагуа, 37 - 1:0, Сазонов, 45 - 2:0

Грузия: Куталадзе, Хвадагиани, Сазонов, Гелашвили, Каландадзе, Меквабишвили (Давиташвили, 67), Гагнидзе, Гулиашвили (Гочолеишвили, 58), Моистсрапишвили (Ломинадзе, 68), Цитаишвили (Азаров, 58), Гагуа (Сигуа, 90+4).

Португалия: Биай, Карлуш (Кошта, 71), Пенетра, Томаш Араужу, Тавареш, Данташ, Невеш (Бернарду, 71), Алмейда, Соуза (Консейсау, 46), Оливейра (Энрике Араужу, 46), Нету.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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