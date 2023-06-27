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Португалия на 89-й минуте вырвала победу в матче молодежного чемпионата Европы

Новости футбола Сегодня, 14:15
Португалия на 89-й минуте вырвала победу в матче молодежного чемпионата Европы Фото: инстаграм сборной Португалии/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового турнира молодежного чемпионата Европы (U21) сборная Португалии обыграла сборную Бельгии со счетом 2:1.

Победу португальской команде принесли голы Жоау Невеша и Тиагу Данташа. У бельгийцев гол забил Йорбе Вертессен.

Португалия, набрав четыре очка, заняла второе место в группе А и вышла в четвертьфинал. Бельгия с 2 очками заняла последнее, 4-е место, и завершила выступления на турнире.

Португалия U21 - Бельгия U21 - 2:1 (0:0)
Голы: Невеш, 56 - 1:0, Вертессен, 65 - 1:1, Данташ, 89 (с пенальти) - 2:1

Португалия: Биай, Карлуш, Пенетра, Амару, Тавареш, Невеш (Алмейда, 68), Данташ, Кошта (Бернарду, 78), Нету, Силва (Араужу, 68), Консейсау (Морейра, 61).

Бельгия: Вандевордт, Дебаст, де Винтер, Де Кёйпер, Сике, Вранкс, Матазо (Раскин, 61), Рамазани (Вертессен, 61), Баликвиша, Де Кетеларе, Опенда.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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