"Порту" уверенно победил в чемпионате Португалии

В матче 19-го тура чемпионата Португалии “Порту” на своем поле обыграл “Визелу” со счетом 2:0.

Победу “драконам” принесли голы Пепе и Мехди Тареми.

“Порту”, набрав 45 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Эредивизии. “Визела” с 24 очками осталась на 10-й позиции.

“Порту” - “Визела” - 2:0 (1:0)

Голы: Пепе, 41 - 1:0, Тареми, 86 - 2:0

“Порту”: Кошта, Мариу (Боржеш, 87), Пепе, Маркано, Венделл (Занузи, 59), Пепе, Груич, Урибе, Вендерсон, Тареми, Эванилсон (Мартинес, 77).

Не пропустите: "Аякс" одержал крупную победу в чемпионате Нидерландов.