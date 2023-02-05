"Порту" уверенно победил в чемпионате Португалии
Новости футбола Сегодня, 14:55
Фото: твиттер "Порту"/Автор неизвестен
В матче 19-го тура чемпионата Португалии “Порту” на своем поле обыграл “Визелу” со счетом 2:0.
Победу “драконам” принесли голы Пепе и Мехди Тареми.
“Порту”, набрав 45 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Эредивизии. “Визела” с 24 очками осталась на 10-й позиции.
“Порту” - “Визела” - 2:0 (1:0)
Голы: Пепе, 41 - 1:0, Тареми, 86 - 2:0
“Порту”: Кошта, Мариу (Боржеш, 87), Пепе, Маркано, Венделл (Занузи, 59), Пепе, Груич, Урибе, Вендерсон, Тареми, Эванилсон (Мартинес, 77).
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