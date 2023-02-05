"Аякс" одержал крупную победу в чемпионате Нидерландов

В матче 20-го тура чемпионата Нидерландов “Аякс” на выезде разгромил “Камбур" со счетом 5:0.

Победу гостям принесли дубли Стивена Бергейса и Брайана Бробби, а также гол Душана Тадича.

“Аякс”, набрав 40 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Эредивизии. “Камбур” с 12 очками остался на последнем, 18-м месте.

“Камбур” - “Аякс” - 0:5 (0:2)

Голы: Тадич, 16 - 0:1, Бергейс, 36 - 0:2, Бергейс, 64 - 0:3, Бробби, 79 - 0:4, Бробби, 90+3 - 0:5

“Аякс”: Рульи, Ренс (Регер, 86), Тимбер, Вейндал (Хато, 73), Альварес, Бергейс, Тейлор (Фитц-Джим, 86), Классен (Консейсау, 87), Кудус, Тадич (Бробби, 73), Бергвейн.

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