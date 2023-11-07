Порту легко обыграл Антверпен во втором матче подряд

Порту провел четвертый матч в групповом этапе Лиги Чемпионов против бельгийской команды Антверпен.

Порту выходил на матч в роли абсолютного фаворита и играл в первом тайме в подобающем стиле. "Драконы" контролировали игру и преобразили свое преимущество в забитый гол. На 32-й минуте Еванильсон реализовал пенальти. Счет в матче не изменился до перерыва.

В начале второго тайма бельгийская команда осталась в меньшинстве, и этот эпизод стал решающим в игре. Порту спокойно контролировал ход событий и не давал Антверпену шансов. В компенсированное время "драконы" поставили точку в матче, Пепе забил второй гол в матче.

Лига Чемпионов. Четвертый тур.

Порту - Антверпен - 2:0

Голы: 1:0 - 32 Еванильсон, 2:0 - 90+1 Пепе