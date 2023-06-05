Поражение "Шахтера", победы "Днепра-1" и "Зари": результаты 30-го тура УПЛ

Состоялись матча заключительного, 30-го тура, чемпионата Украины. Стоит отметить поражение “Шахтера” от “Ворсклы”, победы “Днепра-1” и “Зари” над “Кривбассом” и “Минаем”.

“Днепр-1” – “Кривбасс” – 1:0 (0:0)

Гол: Доминго, 73 - 1:0

“Минай” – “Заря” – 0:3 (0:2)

Голы: Русин 8 - 0:1, Батагов, 25 - 0:2, Русин, 58 - 0:3

“Металлист 1925” – “Динамо” – 1:1 (1:1)

Голы: Рамирес, 20 (с пенальти) - 0:1, Габелок, 38 – 1:1

“Ворскла” – “Шахтер” – 2:1 (1:0)

Голы: Сефери, 37 (с пенальти) - 1:0, Павлюк, 50 – 2:0, Бондаренко, 80 - 2:1

“Верес” - “Ингулец” - 1:0 (0:0)

Гол: Вовченко, 74 - 1:0

“Колос” - “Львов” - 1:0 (1:0)

Гол: Велетень, 28 - 1:0

“Рух” - “Александрия” - 0:0

“Металлист” - “Черноморец” - 0:3 (0:0)

Голы: Юсов, 75 - 0:1, Юсов, 86 - 0:2, Хадида, 90+2 - 0:3

Положение команд: "Шахтер" - 72, "Днепр-1" - 67, "Заря" - 67, "Динамо" - 60, "Ворскла" - 45, "Александрия" - 44, "Кривбасс" - 41, "Колос" - 36, "Черноморец" - 35, "Минай" - 33, "Рух", "Металлист-1925" - 32, "Верес", "Ингулец" - 31, "Металлист" - 22, "Львов" - 13.