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Поражение "Барселоны", потери "Реала" и "Атлетико": результаты 38-го тура Ла Лиги

Новости футбола Сегодня, 05:30
Поражение "Барселоны", потери "Реала" и "Атлетико": результаты 38-го тура Ла Лиги Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 38-го тура чемпионата Испании. “Барселона” проиграла “Сельте”, “Реал” спасся от поражения в матче с “Атлетиком”, “Атлетико” упустил победу над “Вильярреалом”.

“Сельта” – “Барселона” - 2:1 (1:0)
Голы: Вейга, 42 - 1:0, Вейга, 65 - 1:1, Фати, 79 - 2:1

“Вильярреал” – “Атлетико” - 2:2 (1:1)
Голы: Джексон, 9 - 1:0, Корреа, 18 - 1:1, Корреа, 56 - 1:2, Паскуаль, 90+3 - 2:2

“Реал” – “Атлетик” - 1:1 (0:0)
Голы: Сансет, 49 - 0:1, Бензема, 72 (с пенальти) - 1:1

“Мальорка” – “Райо Вальекано” - 3:0 (0:0)
Голы: Мурики, 50 - 1:0, Копете, 71 - 2:0, Анхель Родригес, 90 - 3:0

“Осасуна" – “Жирона” - 2:1 (0:0)
Голы: Будимир, 52 - 1:0, Будимир, 55 - 2:0, Рейньер, 75 - 2:1

“Бетис” – “Валенсия” - 1:1 (1:0)
Голы: Перес, 1 - 1:0, Диего Лопес, 71 - 1:1

“Вальядолид” – “Хетафе” - 0:0

“Эльче” – “Кадис” - 1:1 (0:1)
Голы: Эскаланте, 10 - 0:1, Бойе, 71 - 1:1

“Эспаньол” – “Альмерия” - 3:3 (1:1)
Голы: Туре, 10 - 0:1, Пуадо, 13 - 1:1, Пьер-Габриэль, 49 - 2:1, Эмбарба, 58 - 2:2, Колиошо, 73 - 3:2, Эмбарба, 87 (с пенальти) - 3:3

“Реал Сосьедад” – “Севилья” - 2:1 (1:0)
Голы: Мендес, 28 - 1:0, Чо, 73 - 2:0, Ламела, 77 - 2:1

Положение команд: “Барселона” - 88, “Реал” - 78, “Атлетико” - 77, “Реал Сосьедад” - 71, “Вильярреал” - 64, “Бетис” - 60, “Осасуна” - 53, “Атлетик” - 51, “Мальорка” - 50, “Жирона”, “Райо Вальекано”, “Севилья” - 49, “Сельта" - 43, “Кадис”, “Хетафе”, “Валенсия” - 42, “Альмерия” - 41, “Вальядолид” - 40, “Эспаньол” - 37, “Эльче” - 25.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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