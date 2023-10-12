Польша легко побеждает Фарерские острова

В седьмом туре квалификации на Чемпионат Европы-2024 в группе Е Фарерские острова принимали на своем поле Польшу.

Уже четвертой поляки открыли счет, Шиманский вывел гостей вперед. Поляки продолжали доминировать, но забить гол они не могли. В начале второго тайма Фарерские острова остались в меньшинстве. Польша воспользовалась этим и удвоила преимущество на 65-й минуте. Голом отличился Адам Букса.

Другие результаты группы Е. Седьмой тур

Албания – Чехия 3:0

Голы: 1:0 - 9 Асани, 2:0 - 51 Сефери, 3:0 - 73 Сефери

Фарерские острова - Польша - 0:2

Голы: 0:1 - 4 Шиманский, 0:2 - 65 Букса