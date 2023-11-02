Почти проиграл 23-й ракетке мира. Джокович вышел в 1/4 финала Мастерса в Париже

2 ноября состоялись матчи 1/8 финала Мастерса в Париже (Франция).

Первая ракетка мира и прошлогодний финалист турнира Новак Джокович в трех сетах обыграл Таллона Грикспора (Нидерланды, ATP 23) за 2 часа и 40 минут.

АТР 1000 Париж. Хард в помещении

2 ноября. 1/8 финала

Новак Джокович (Сербия) [1] - Таллон Грикспор (Нидерланды) - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4

Во второй партии Грикспора имел 2 скрытых матчбола на подаче Новака в 9-м гейме, но не сумел их реализовать.

Это была третья встреча теннисистов. Новак выиграл все 3 очных поединка.

В четвертьфинале соревнований Джокови сыграет против с победителем матча Даниэль Альтмайер - Хольгер Руне.

В прошлом раунде Мастерса Джокович выиграл у Томаса Мартина Этчеверри