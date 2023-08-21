Победы ПСВ и АЗ, потери Аякса и Фейеноорда: результаты 2-го тура Эредивизии

Состоялись матчи 2-го тура чемпионата Нидерландов. Стоит отметить победы ПСВ и АЗ над “Витессом” и “Валвейком”, а также ничьи “Аякса” с “Эксельсиором” и “Фейеноорда” со “Спартой”.

“Витесс” - ПСВ - 1:3 (1:0, 0:3)

Голы: ван Гинкел, 19 - 1:0, Сайбари, 48 - 1:1, Вертессен, 64 - 1:2, Люк де Йонг, 70 (с пенальти) - 1:3

“Валвейк” - АЗ - 1:3 (1:0), 0:3)

Голы: Крамер, 41 (с пенальти) - 1:0, Павлидис, 54 - 1:1, де Вит, 59 - 1:2, Павлидис, 79 - 1:3

“Эксельсиор” - “Аякс” - 2:2 (1:1, 1:1)

Голы: Бробби, 25 - 0:1, Хореманс, 45+1 - 1:1, Аграфиотис, 48 - 2:1, Классен, 72 - 2:2

“Спарта” - “Фейеноорд” - 2:2 (1:0, 1:2)

Голы: Брим, 40 - 1:0, Брим, 54 - 2:0, Хименес, 77 - 2:1, Сауэр, 90+1 - 2:2

“Хераклес” - НЕК - 2:1 (0:1, 2:0)

Голы: Огава, 24 - 0:1, Ханссон, 61 - 1:1, Уахим, 74 - 2:1

“Фортуна” - “Алмере Сити” - 2:1 (2:1, 0:0)

Голы: Акуйоби, 8 (автогол) - 1:0, Лорейнтц, 24 - 2:0, Робине, 33 - 2:1

“Гоу Эхед Иглс” - “Волендам” - 4:1 (3:0, 1:1)

Голы: Кюйперс, 13 - 1:0, Эдвардсен, 36 - 2:0, Виллюмсон, 40 - 3:0, ван Мигем, 61 - 3:1, Льянсана, 86 - 4:1

“Утрехт” - “Херенвен” - 0:2 (0:0)

Голы: Сахрауи, 69 - 0:1, Карлсбакк, 90 - 0:2

“Твенте” - “Зволле” - 3:1 (1:1, 2:0)

Голы: Садилек, 18 - 1:0, Дрёйф, 33 (с пенальти) - 1:1, Стейн, 76 - 2:1, Схенделар, 90+4 (автогол) - 3:1

Положение команд: АЗ, “Твенте”, ПСВ, “Херенвен” - 6, “Аякс”, “Эксельсиор”, “Спарта”, “Фортуна” - 4, “Гоу Эхед Иглс”, “Витесс”, “Хераклес” - 3, “Фейеноорд” - 2, НЕК, “Зволле”, “Алмере Сити”, “Волендам”, “Валвейк”, “Утрехт” - 0.