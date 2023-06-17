Победы Португалии, Шотландии и Чехии: результаты отбора Евро-2024 от 17 июня

17 июня состоялись матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Стоит отметить победы Португалии, Шотландии и Чехии над Боснией и Герцеговиной, Норвегией и Фарерскими островами.

Группа А

Норвегия – Шотландия - 1:2 (0:0)

Голы: Холанд, 11 (с пенальти) - 1:0, Дайкс, 87 - 1:1, Маклин, 89 - 1:2

Кипр – Грузия - 1:2 (1:1)

Голы: Микаутадзе, 31 - 0:1, Питтас, 39 (с пенальти) - 1:1, Давиташвили, 84 - 1:2

Положение команд: Шотландия - 9 (3), Грузия - 4 (2), Испания - 3 (2), Норвегия - 1 (3), Кипр - 0 (2).

Группа Е

Фарерские острова – Чехия - 0:3 (0:2)

Голы: Крейчи, 15 - 0:1, Черны, 44 - 0:2, Черны, 75 - 0:3

Албания – Молдова - 2:0 (0:0)

Голы: Асани, 51 - 1:0, Байрами, 76 - 2:0

Положение команд: Чехия - 7 (3), Польша, Албания - 3 (2), Молдова - 2 (3), Фарерские острова - 1 (2).

Группа F

Бельгия – Австрия - 1:1 (0:1)

Голы: Мангаля, 22 (автогол) - 0:1, Лукаку, 61 - 1:1

Азербайджан – Эстония 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: Саппинен, 27 - 0:1, Кривоцюк, 62 - 1:1

Положение команд: Австрия - 7 (3), Бельгия - 4 (2), Швеция - 3 (2), Эстония - 1 (2), Азербайджан - 1 (3).

Группа G

Литва – Болгария - 1:1 (1:1)

Голы: Гирдвайнис, 15 - 1:0, Петков, 27 - 1:1

Черногория – Венгрия - 0:0

Положение команд: Сербия - 6 (2), Венгрия - 4 (2), Черногория - 4 (3), Болгария - 1 (3), Литва - 1 (2).

Группа J

Португалия – Босния и Герцеговина - 3:0 (1:0)

Голы: Силва, 44 - 1:0, Фернандеш, 77 - 2:0, Фернандеш, 90+4 - 3:0

Люксембург – Лихтенштейн - 2:0 (0:0)

Голы: Синани, 59 - 1:0, Родригеш, 89 - 2:0

Исландия – Словакия - 1:2 (1:1)

Голы: Куцка, 27 - 0:1, Финнбогасон, 41 (с пенальти) - 1:1, Суслов, 69 - 1:2

Положение команд: Португалия - 9 (3), Словакия - 7 (3), Люксембург - 4 (3), Босния и Герцеговина, Исландия - 3 (3), Лихтенштейн - 0 (3).