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Победы АЗ и "Вест Хэма", проход "Фиорентины": результаты Лиги Конференций 20 апреля

Новости футбола Сегодня, 17:38
Фото: инстаграм "Вест Хэма"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Вест Хэма"/Автор неизвестен

20 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Конференций. АЗ и "Вест Хэм" одержали победы над "Андерлехтом" и "Гентом", "Фиорентина" прошла "Лех".

АЗ Нидерланды – “Андерлехт” Бельгия - 2:0 (2:0), по пенальти - 3:1, первый матч - 0:2
Голы: Павлидис, 5 (с пенальти) - 1:0, Павлидис, 13 - 2:0

“Фиорентина” Италия – “Лех” Польша - 2:3 (0:1) - первый матч - 4:1
Голы: Соуза, 9 - 0:1, Вельде, 64 (с пенальти) - 0:2, Собех, 69 - 0:3, Соттиль, 78 - 1:3, Кастровилла, 90+2 - 2:3

"Вест Хэм" Англия – "Гент" Бельгия - 4:1 (1:1) - первый матч - 1:1
Голы: Кейперс, 26 - 0:1, Антонио, 37 - 1:1, Лукас Пакета, 55 (с пенальти) - 2:1, Райс, 58 - 3:1, Антонио, 63 - 4:1

"Ницца" Франция – "Базель" Швейцария - 1:2 (1:0) - первый матч - 2:2
Голы: Лаборд, 9 - 1:0, Огюстен, 86 - 1:1, Адамс, 98 - 1:2

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Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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