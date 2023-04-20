"Байер" одержал разгромную победу в Лиге Европы

В ответном матче ¼ финала Лиги Европы “Байер” на выезде разгромил “Юнион” со счетом 4:1 и пробился в полуфинал.

Победу немецкому клубу принесли голы Муссы Диаби, Митчела Баккера, Джереми Фримпонга и Адама Гложека. У хозяев отличился Каспер Терхо.

“Юнион” Бельгия – “Байер” Германия - 1:4 (0:2)

Голы: Диаби, 2 - 0:1, Баккер, 37 - 0:2, Фримпонг, 60 - 0:3, Терхо, 64 - 1:3, Гложек, 76 - 1:4

“Юнион”: Морис, Ниукоп, Берджесс, Матида, Кандусс (Терхо, 46), Лапуссен, Теума (Эль-Аззузи, 88), Линен, Лазар (Пуэртас, 81), Вертессен (Аденгра, 32), Бонифасе (Нильссон, 81).

“Байер”: Градецки, Фримпонг (Адли, 71), Та, Тапсоба (Коссуну, 59), Инкапиэ, Баккер, Андрих, Амири (Демирбай, 59), Виртц, Диаби (Бельараби, 86), Гложек (Азмун, 86).

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