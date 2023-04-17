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Победа "Шахтера", потеря "Динамо", феерия "Металлиста" и "Вереса": результаты 21-го тура УПЛ

Новости футбола Сегодня, 03:00
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 21-го тура чемпионата Украины. Стоит отметить победы “Шахтера” и “Зари” над “Львовом” и “Днепром-1”, ничью между “Динамо” и “Рухом”, а также сверхрезультативную ничью между “Металлистом” и “Вересом”.

“Рух” – “Динамо” – 1:1 (1:1)
Голы: Ванат, 16 - 0:1, Довгий, 40 - 1:1

“Шахтер” – “Львов” – 2:0 (1:0)
Голы: Бондаренко, 7 - 1:0, Бондаренко, 75 - 2:0

“Заря” – “Днепр-1” - 2:1 (0:0)
Голы: Русин, 54 - 1:0, Герреро, 58 – 2:0, Довбик, 90+3 - 2:1

“Металлист” - “Верес” - 5:5 (4:3)
Голы: Картушов, 6 - 1:0, Порох, 10 - 2:0, Близниченко, 18 (с пенальти) - 2:1, Шарай, 22 - 2:2, Прядун, 24 - 3:2, Хондак, 36 - 3:3, Бойчук, 38 - 4:3, Шарай, 54 - 4:4, Близниченко, 59 (с пенальти) - 4:5, Наумец, 82 - 5:5

“Минай" - “Кривбасс” - 1:0 (1:0)
Гол: Вишневский, 4 - 1:0

“Ингулец” - “Колос” - 0:1 (0:1)
Гол: Милько, 41 - 0:1

“Металлист 1925” - “Александрия” - 0:0

“Черноморец” - “Ворскла” - 0:1 (0:0)
Гол: Сефери, 85 - 0:1

Положение команд: "Шахтер" - 52 (21), "Днепр-1" - 45 (20), "Заря" - 43 (21), "Динамо" - 40 (21), "Александрия" - 33 (20), "Колос" - 30 (21), "Кривбасс" - 28 (21), "Ворскла" - 26 (21), "Металлист 1925" - 22 (21), "Ингулец" - 22 (20), "Минай" - 21 (21), "Черноморец", "Верес" - 20 (21), "Рух" - 19 (20), "Металлист" - 19 (21), "Львов" - 13 (21).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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