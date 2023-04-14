Нужна операция: Луческу рассказал о проблемах со здоровьем

Главный тренер киевского “Динамо” Мирча Луческу рассказал, что у него есть проблемы со здоровьем, и поэтому он нуждается в операции.

“Как я себя чувствую? Не в этом вопрос, не в этом проблема. Мне нужна операция на ноге, но речь сейчас не об этом. Мы будем еще не один раз говорить об этом с президентом. В ближайшее время посмотрим, что будет дальше. Проблема в том, что мне нужна эта операция. Очень сложно продолжать работать с этой проблемой. Поэтому я должен ее решить. Но это не самое главное”, - приводит слова Луческу пресс-служба клуба.

“Динамо”, набрав в 21 туре 40 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украины.

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