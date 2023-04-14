Стало известно, покинет ли Модрич "Реал" в конце сезона

По данным испанского издания Marca, ветеран “Реала” Лука Модрич останется в команде еще на один сезон.

Соответствующее решение приняли в руководстве клуба.

Источник пишет, что сам Модрич также хочет остаться в команде и закончить карьеру в “Реале”.

Ради этого хорватский футболист отказался от нескольких выгодных финансовых предложений из Саудовской Аравии.

Напомним, что контракт Модрича истекает летом.