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Победа "Динамо", потеря "Шахтера", успехи "Зари" и "Днепра-1": результаты 25-го тура УПЛ

Новости футбола Сегодня, 15:42
Победа "Динамо", потеря "Шахтера", успехи "Зари" и "Днепра-1": результаты 25-го тура УПЛ Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 25-го тура чемпионата Украины. Стоит отметить победы “Динамо”, “Зари” и “Днепра-1” над “Кривбассом”, “Металлистом 1925” и “Черноморцем”, а также ничью между “Шахтером” и “Александрией".

“Кривбасс” – “Динамо” – 0:1 (0:0)
Гол: Попов, 48 - 0:1

“Александрия” - “Шахтер” - 1:1 (1:0)
Голы: Михайленко, 9 - 1:0, Келси, 75 - 1:1

“Черноморец” – “Днепр-1” - 1:2 (0:0)
Голы: Алефиренко, 54 – 1:0, Назаренко, 57 - 1:1, Довбик, 82 - 1:2

“Заря” – “Металлист 1925” – 3:0 (1:0)
Голы: Шахов, 8 - 1:0, Русин, 48 - 2:0, Герреро, 52 - 3:0

"Металлист" - "Львов" - 1:0 (0:0)
Гол: Прядун, 78 - 1:0

"Минай" - "Ворскла" - 2:0 (1:0)
Голы: Петко, 45 - 1:0, Твердохлеб, 90+3 - 2:0

"Рух" - "Ингулец" - 3:0 (1:0)
Голы: Соломон-Отабор, 14 - 1:0, Климчук, 47 - 2:0, Климчук, 90+5 - 3:0

"Верес" - "Колос" - 0:1 (0:1)
Гол: Балан, 8 (автогол) - 0:1

Положение команд: "Шахтер" - 60, "Днепр-1" - 57 (24), "Заря" - 55, "Динамо" - 50, "Александрия" - 38, "Колос" - 33, "Кривбасс" - 32, "Ворскла" - 30, "Металлист 1925", "Ингулец" - 27, "Черноморец", "Минай" - 26, "Верес", "Рух" - 24, "Металлист" - 22, "Львов" - 13.

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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