Украинский футбольный комментатор вступил в ВСУ

Известный украинский футбольный комментатор Роберто Моралес сообщил, что он вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

“Я оказался на Житомирщине, чтобы служить в рядах ВСУ и уже являюсь военнослужащим ВСУ. Что ж, вторая каденция. Все должно быть хорошо и, в первую очередь, все должно быть Украина. Еще увидимся. Возможно, это будет нескоро, но в любом случае встретимся”, - приводит слова Моралеса YouTube-канале “ТаТоТаке”.

47-летний Моралес является уроженцем Запорожья. Он родился в семье чилийца и украинки. С 2015 по 2016 год он уже служил в ВСУ в зоне АТО.

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