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По стопам Рибери. Легенда Баварии подпишет контракт с клубом Серии А

Новости футбола Сегодня, 05:42
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
По стопам Рибери. Легенда Баварии подпишет контракт с клубом Серии А По стопам Рибери. Легенда Баварии подпишет контракт с клубом Серии А

Бывший защитник Баварии, Манчестер Сити и сборной Германии Жером Боатенг, который пребывает в статусе свободного агента, наконец-то нашел себе новый клуб.

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, в ближайшее время немецкий центрбек подпишет контракт с аутсайдером Серии А – Салернитаной. Договор будет рассчитан до завершения текущего сезона.

Осенью ходили слухи, что Боатенг может вернуться в Баварию, которая страдала от большого количества травм в центре обороны. Он тренировался с главной командой клуба, но до подписания контракта дело так и не дошло.

Два последних сезона Боатенг провел в составе Лиона, который он покинул летом. За французский клуб чемпион мира-2014 сыграл 35 матчей и сделал 2 голевые передачи.

Ранее за Салернитану играл другой легендарный экс-футболист Баварии – Франк Рибери. На данный момент француз работатет в тренерском штабе этой команды, которую возглавляет Филиппо Индзаги.

После 20 туров Салернитана занимает последнее место в Серии А.

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