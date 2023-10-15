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Пирло разрешал своим футболистам курить

Новости футбола Сегодня, 12:00
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Пирло разрешал своим футболистам курить Фото: sportrbc.ru/ Автор неизвестен

Бывший нападающий турецкого клуба Фатих Карагюмрюк Казим-Ричардс, рассказал забавную историю об Андреа Пирло, который возглавлял эту команду в минувшем сезоне.

В одном из своих интервью турецкий футболист заявил, что Пирло позволял итальянским игрокам своей команды курить.

«Курение? О, у нас в составе было достаточно итальянцев, которые курили. В прошлом году Пирло позволил им это делать.

Некоторые игроки словно не расставались с сигаретами и курили даже во время перерыва, когда тренер разговаривал с командой в раздевалке.

По-моему, это не укладывается в голове, однако с Пирло это можно было легко делать», — заявил Казим-Ричардс.

Отметим, что на данный момент Андреа Пирло является главным тренером Сампдории, которую он возглавил перед началом этого сезона. В активе генуэзской команды одна победа и три ничьи после девяти сыгранных матчей. Сампдория разместилась на предпоследней строчке в итальянской Серии В.

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