Пирло разрешал своим футболистам курить

Бывший нападающий турецкого клуба Фатих Карагюмрюк Казим-Ричардс, рассказал забавную историю об Андреа Пирло, который возглавлял эту команду в минувшем сезоне.

В одном из своих интервью турецкий футболист заявил, что Пирло позволял итальянским игрокам своей команды курить.

«Курение? О, у нас в составе было достаточно итальянцев, которые курили. В прошлом году Пирло позволил им это делать.

Некоторые игроки словно не расставались с сигаретами и курили даже во время перерыва, когда тренер разговаривал с командой в раздевалке.

По-моему, это не укладывается в голове, однако с Пирло это можно было легко делать», — заявил Казим-Ричардс.